阿斯塔纳举办跆拳道国际排名赛 亮点纷呈 戈洛夫金与《美国达人秀》明星助阵

现场飘扬着来自阿富汗、加拿大、法国、土耳其、美国、中国等22个国家的国旗。来自各国的750余名运动员，从少年组到成人组同台竞技，争夺世界排名积分以及总额1,580万坚戈的奖金。

Фото: Адиль Сатпаев/ Kazinform

Фото: Адиль Сатпаев/ Kazinform

在贵宾席中，世界拳击名将、哈萨克斯坦国家奥委会主席根纳季·戈洛夫金出席了开幕式。他走上场地中央，并按照跆拳道传统完成了击破训练木板的环节，赢得现场观众的掌声。

赛事期间，主办方还安排了《美国达人秀》“Golden Buzzer”团队的表演。表演者展示了结合空翻、击打和木板破拆的动作，将武术技巧与体操元素相结合，现场观众反响热烈。

Фото: Адиль Саптаев/ Kazinform

Фото: Адиль Сатпаев/ Kazinform

Фото: Адиль Сатпаев/ Kazinform

哈萨克斯坦跆拳道联合会主席库德拉特·沙米耶夫表示，在阿斯塔纳举办“Kazakhstan Open”，不仅有助于推动国内跆拳道运动的发展，也有助于深化国际体育交流合作。

本次比赛将持续至8月16日，运动员们将按照最新国际规则进行角逐，使用KPNP K-2电子计分系统，并首次配备可记录每一次击打的专用电子手套，以确保判罚的精准与公正。

阿斯塔纳目前已全面进入重大体育赛事的氛围。本次“Kazakhstan Open”被视为未来大型体育盛事的预演——包括2026年跆拳道大奖赛总决赛，以及哈萨克斯坦计划于明年申办的2027年世界锦标赛。

Фото: Адиль Сатпаев/ Kazinform

Фото: Адиль Сатпаев/ Kazinform

Фото: Адиль Сатпаев/ Kazinform

Фото: Адиль Сатпаев/ Kazinform

【编译：达娜】