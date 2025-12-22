克孜勒奥尔达州道路良好率超过95%

“克孜勒奥尔达市270条街道完成更新。今年，道路基础设施发展预算总额达506.05亿坚格，长度329公里的公路、街道和桥梁完成维修，”州长在新闻发布会上表示。

据他介绍，近日完成克孜勒奥尔达—杰兹卡兹甘公路地区段216公里的重建。在阿拉尔市建成一座长940米的悬索桥。贾纳科尔甘镇铁路上方过桥已投入使用。克孜勒奥尔达市铁路下方公路建设正加快推进，明年3月将投入运营。卡尔马克什区铁路过桥建设即将启动。交通物流领域多项重要项目也在实施。

“霍尔克特阿塔机场新航站楼已投入使用。新航站楼按照国际标准为乘客提供优质服务。目前机场无需国家补贴即可运营，年旅客吞吐能力达200万人次。克孜勒奥尔达市建成现代化汽车站大楼，地区中心火车站完成大修，”州长表示。

去年，克孜勒奥尔达州新建13所教育机构。在“未来学校”国家项目框架下，10所新学校建成并投入使用。自2023年起，9所学校增建附属楼宇。由此，地区彻底解决了三班制学校问题，州长努尔勒别克·纳勒巴耶夫表示。

“过去三年，投资53亿坚格对15所学校大楼进行大修。今年，从州预算拨款24亿坚格，对9所学校完成更新。未来三年，地区51所学校将进行大修，”州长说。

此外，在阿拉尔区托卡拜村，原危房学校遗址新建一所学校。通过“教育支持基金”，投资23.33亿坚格在梅尔根赛村建设的150座学校即将投入使用。该基金还投资84亿坚格建成物理数学方向的“教育-创新”寄宿高中。

【编译：木合塔尔·木拉提】