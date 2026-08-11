西班牙电视台专题报道迪玛希：探索“人类几近无法企及的声音”

该节目由主持人玛尔塔·雷耶罗主持，记者诺埃米·包蒂斯塔与耳鼻喉科医生埃斯特·索塔·埃吉萨巴尔共同参与节目，就迪玛希独特的嗓音特点及惊人的声乐音域进行了深入探讨。

节目播出期间，迪玛希的《SOS》《Diva Dance》和《Stranger》等代表作品相继亮相。专题报道重点关注了他的音域跨度和嗓音特征，并将其声乐潜力与玛丽亚·凯莉、卢奇亚诺·帕瓦罗蒂、玛丽亚·卡拉斯等世界著名声乐大师进行了比较。

节目主持人对迪玛希所展现出的嗓音极限惊叹不已，并称其拥有“人类几近无法企及的声音”。

专题报道最后总结道：“这是一位能够带领听众走进六个八度奇妙音乐世界的杰出歌手。”

据此前报道，迪玛希的音乐再次受到西班牙主流媒体关注。西班牙全国性报纸《世界报》最新一期在封面刊登了迪玛希照片，并推出长篇报道，介绍其音乐生涯及国际影响力。