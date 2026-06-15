迪玛希收到特别礼物：阿克托别学生用乐高拼出巨幅肖像

（哈萨克国际通讯社讯）据DimashNews报道，哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔根（Димаш Құдайберген）近日在阿克托别市与创作其巨幅乐高肖像的学生们见面，并向参与项目的孩子们表达感谢。

迪玛希此次前往阿克托别进行创作访问期间，专程来到“舒格拉”儿童营地，与完成这一大型乐高项目的学生们交流互动。

作为对孩子们的感谢，迪玛希向参与项目的5名学生赠送了“舒格拉”儿童营地的入营资格。他表示，希望孩子们能够在大自然中度过愉快假期，在清新的环境、丰富的体育活动以及友好的氛围中收获难忘回忆。

Фото: dimashnews

据了解，这一项目源于学校机器人社团的一项创意实践。按照惯例，学生们会在学年结束时展示个人作品，而今年则决定共同完成一项集体项目。

项目发起人、教师扎纳雷·马卡特（Жаналы Мақат）表示，迪玛希不仅是许多学生喜爱的歌手，也是值得学习和追随的榜样人物，因此最终决定以他的形象为创作主题。

“我和迪玛希在同一个城区长大，对他的成长和艺术道路十分了解。因此，我向学生们提出制作巨幅肖像的想法，这一创意得到了大家的积极响应。”机器人社团负责人说。

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该项目由四年级学生共同完成。在正式制作前，学生们首先了解了迪玛希的成长经历和艺术成就，并设计了肖像草图和乐高拼搭方案。在教师指导下，学生们独立完成了主体制作工作。

项目实施过程中，团队充分利用学校现有材料，并在阿克托别市“未来”学校网络和市教育局的支持下，补充了所需的乐高零件。

经过约一周时间的制作，学生们最终完成了一幅宽约1.5米、长约2.5米的大型乐高肖像作品。

组织方表示，该项目不仅锻炼了学生们的动手能力和专注力，也有效提升了他们的团队协作能力。