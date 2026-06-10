霍尔木兹到安曼：中东能源运输格局或迎重构

（哈萨克国际通讯社讯）伊朗周边局势升级后，全球最重要的能源运输通道之一——霍尔木兹海峡受到严重冲击。航运流量大幅下降、保险费用飙升，使波斯湾国家长期依赖的石油出口模式面临前所未有的挑战。

在此背景下，中东多国开始加速寻找绕开霍尔木兹海峡的新通道。约旦、叙利亚、土耳其等国所在的陆路运输网络重新受到关注，一场围绕能源和物流通道的区域竞争正在悄然展开。

霍尔木兹海峡暴露结构性风险

长期以来，霍尔木兹海峡一直是全球能源供应体系的重要枢纽。冲突爆发前，每月约有3000艘船舶通过该海峡，每日运输原油约1500万桶，占全球海运石油贸易总量近五分之一。

然而，美国和以色列对伊朗发动军事打击后，海峡安全形势迅速恶化。多家大型航运企业暂停运营，保险机构取消原有保单并大幅提高费率，导致运输成本急剧攀升。

数据显示，危机期间通过霍尔木兹海峡的船舶数量骤降约95%。战争爆发前，平均每天约有120艘船舶通行，而在随后三周内，仅有116艘船舶通过该海域。

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与此同时，战争险保费从船舶价值的0.25%飙升至最高10%，一艘大型油轮单次航程的保险费用达到300万至800万美元。虽然4月份保险费率有所回落，但仍远高于冲突前水平。

分析认为，此次危机不仅影响能源运输，更暴露出波斯湾产油国对单一海上通道的高度依赖。石油出口收入不仅取决于国际油价，同样受到运输安全因素制约。随着霍尔木兹海峡成为高风险区域，航运、保险、航空、工业供应链以及消费市场均受到连锁冲击。

波斯湾国家加快布局替代通道

面对持续的不确定性，海湾国家开始加速推进绕开霍尔木兹海峡的基础设施建设。

阿联酋成为应对危机准备最充分的国家之一。早在冲突爆发前，阿联酋便建成哈卜尚—富查伊拉输油管道，日输送能力达180万桶。危机发生后，该管道成为阿联酋石油出口的重要生命线。

目前，阿联酋国家石油公司（ADNOC）正在加快建设通往富查伊拉港的平行管线，以进一步提升出口能力。位于阿曼湾沿岸的富查伊拉港不受霍尔木兹海峡限制，被视为海湾地区最安全的出口港口之一。

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据规划，新项目预计于2027年投入运营。阿联酋方面估算，海峡运输中断造成的损失已超过10亿桶原油，而每周停运都将给全球经济带来相当于1亿桶原油供应的额外缺口。

沙特阿拉伯则重新启用连接东部油田与红海延布港的“Petroline（东西输油管道）”。该管道全长约1200公里，日输送能力可达500万桶，能够完全绕开霍尔木兹海峡。

不过，业内人士指出，即便拥有大型陆上基础设施，在军事冲突持续的情况下，输油管道同样面临安全风险。

伊拉克被迫寻找陆路出口

在波斯湾主要产油国中，伊拉克受到的冲击尤为明显。

与阿联酋和沙特不同，伊拉克缺乏成熟的替代输油系统。战争爆发前，伊拉克每天经霍尔木兹海峡出口约350万桶原油，石油收入占国家财政收入约90%。

海峡受阻后，伊拉克原油出口能力一度下降至正常水平的三分之一。

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为维持出口，巴格达开始积极寻求通过邻国建立新的运输通道。伊拉克石油部长表示，政府正在研究经土耳其、叙利亚和约旦运输原油的方案，初期规模预计为每日10万至20万桶。

今年3月，伊拉克恢复通过管道向土耳其杰伊汉港出口原油；4月，伊拉克国家石油营销组织（SOMO）又与叙利亚方面达成协议，通过巴尼亚斯港每日出口约5万桶原油。

首批由299辆油罐车组成的运输车队已经通过坦夫边境口岸进入叙利亚。原油在巴尼亚斯港卸载后，再转运至海运油轮。

伊拉克政府承认，这一方案成本更高、流程更复杂，但在特殊时期有助于缓解财政压力，维持出口能力。

分析人士认为，伊拉克的做法表明，中东国家关于替代能源通道的讨论已经从规划阶段进入实际操作阶段。道路、铁路、边境口岸和物流枢纽正在成为地区能源安全体系的重要组成部分。

约旦和叙利亚迎来新的战略机遇

随着陆路运输需求增加，约旦和叙利亚的地缘位置价值明显上升。

今年4月7日，约旦、叙利亚和土耳其三国交通部长在安曼签署合作备忘录，计划建设覆盖铁路和公路运输的“中东走廊”项目。

Источник: Anadolu

根据设想，该项目未来还可能与沙特铁路网络相连接。建成后，土耳其将获得通往亚喀巴港的新出海口，而海湾国家则可通过约旦和叙利亚进入土耳其及地中海市场。

对于约旦而言，这不仅意味着更多的过境运输收入，还将带动仓储物流、海关服务以及未来叙利亚重建项目的发展。亚喀巴港有望成为连接波斯湾与地中海的重要物流节点。

与此同时，长期受到战争和制裁影响的叙利亚，也可能借此机会重新恢复地区交通枢纽地位。

新物流竞争正在形成

尽管陆路运输的重要性不断提升，但业内普遍认为，在可预见的未来，霍尔木兹海峡仍难以被完全取代。

无论是原油、成品油还是大宗商品运输，海运在成本和运量方面依然具有不可替代的优势。目前的陆路网络尚无法承担与海运相同规模的运输任务。

此外，叙利亚和伊拉克仍面临安全和基础设施等方面挑战，新通道能否长期稳定运行仍存在不确定性。

不过，此次危机已经向波斯湾国家发出明确信号：依赖单一海上出口通道的时代正在受到考验。

随着能源安全、物流运输和地缘政治相互交织，中东地区围绕运输走廊、港口和铁路网络的新一轮竞争或将全面展开。而这场竞争的影响范围，显然不会局限于石油产业本身。