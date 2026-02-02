哈萨克斯坦扩大铁路票价优惠覆盖人群

根据新规，年满60岁的哈萨克斯坦公民可在国内乘坐火车时享受25%的铁路票价折扣。为此，旅客需办理名为 QURMET 的全新优惠卡。该卡适用于国家铁路承运商运营的所有列车，不限制座位类型，可选择包厢（软卧）、硬卧以及坐席车厢。QURMET卡售价为3000坚戈，自购买之日起有效期一年。

此外，国家铁路承运商还推出了另一张优惠卡——KETTIK33，面向15至25岁的年轻乘客。持卡人在购买全国各线路的包厢车厢上铺及坐席车厢车票时，可享受33%的折扣。该卡同样售价为3000坚戈，有效期为一年。

需要注意的是，上述优惠卡均为实名制，禁止转让。办理时，乘客须本人前往铁路车站的哈萨克斯坦铁路客运公司售票窗口，出示身份证件，并提供手机号码（电子邮箱可选）。

优惠卡可用于在线下售票窗口购票，或通过官方网站bilet.railways.kz在线购票。通过部分主流银行应用程序购票时，优惠卡折扣不适用。

同时，折扣仅在每年规定时段内有效，节假日及学生假期期间不适用。2026年以下时间段不享受折扣：

2026年3月20日至29日；

2026年12月25日至30日；

每年6月至8月。

【编译：达娜】