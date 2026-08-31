哈萨克斯坦拟扩大科研人员参与欧洲核子研究中心项目

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦科学和高等教育部代理部长萨亚萨特·努尔别克日前与欧洲核子研究中心（CERN）总干事马克·汤姆森举行会谈，双方讨论了进一步深化哈萨克斯坦与CERN科技合作的举措，包括扩大高能物理领域合作。

据哈萨克斯坦科学和高等教育部消息，哈萨克斯坦政府与CERN于2018年签署国际合作协议，为双方伙伴关系奠定基础。目前，双方已制定该协议补充议定书草案，旨在建立哈萨克斯坦科研人员参与CERN科学实验和科研项目的具体机制。

根据规划，哈萨克斯坦科研人员今后可通过国际项目中心“科研实习”计划赴CERN开展科研实习，并参与相关研究工作。

哈方认为，这一机制将有助于提升本国科研人员专业能力，扩大国际科研合作，并推动哈萨克斯坦科研体系进一步融入全球科研空间。

努尔别克表示，随着哈萨克斯坦核工业发展，总统已提出培养和平利用核能领域本国工程技术人才的任务。目前，哈萨克斯坦正对国内科研生态体系进行深层次改革，实施更加注重科研成果实际应用和产业转化的新型科研管理模式。

他指出，哈萨克斯坦同时正在推进高校现代化并扩大高等教育国际合作。目前，哈方已与全球40所领先大学建立合作关系，并开设33所外国高校分校。哈萨克斯坦科研人员也获得更多机会前往世界大型科研中心实习。

此外，哈萨克斯坦还通过欧盟科研与创新框架计划“地平线欧洲”（Horizon Europe）等平台，进一步融入全球科研体系。

努尔别克表示，在这一背景下，与CERN的合作对哈萨克斯坦具有特殊意义。

会谈期间，双方还重点讨论了基础科学发展以及高水平科研和工程技术人才培养问题。对于哈萨克斯坦而言，随着高技术产业及和平利用核能领域持续发展，这些方向已成为战略重点。

会谈结束时，双方确认将继续加强战略合作。哈方表示，与CERN深化合作将有助于推动本国基础科学发展、提升国家科研潜力，并为哈萨克斯坦科研人员创造更多参与国际科研项目的机会。