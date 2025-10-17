大数据如何助力哈萨克斯坦破解人口难题：新中心引领政策升级

人口危机隐现？

关于哈萨克斯坦是否面临人口危机，专家们众说纷纭，但统计数据揭示了问题的存在。以过去四年为例，2021年1月至6月，全国新生儿数量为21.6万，而今年同期仅为16.12万，出生率下降约25%。

尽管保持人口稳定增长主要依赖社会保障政策，但人口趋势研究同样不可或缺。持续监测国内迁移、跟踪劳动力市场变化、分析城市化水平，能显著减轻政策制定难度。此外，这类研究还有助于设计提升居民生活质量的项目。人口问题不仅是数字统计，更是社会特性的全景图。

因此，政府正计划通过人口研究制定长期战略决策。总统在国情咨文中坦言，忽视人口问题导致部分项目未完成或效果不佳。

他指出：“数据收集和分析尚未达到应有水平，这给预测劳动力市场需求、规划基础设施发展及其他任务带来困难。需在战略规划与改革署基础上建立人口趋势分析与预测中心，引入大数据和人工智能技术。”

从理论学科到实践工具

目前，“人口趋势分析与预测中心”的运行机制仍在完善中。据哈萨克斯坦战略规划与改革署社会事务司司长拉米尔·托赫提耶夫介绍，该中心有望彻底改变社会经济领域的管理方式。

“中心成立后，政府将从被动应对转向主动预防。借助大数据和人工智能，中心能预测特定地区的出生率变化、评估未来医疗系统的负荷、分析迁移趋势。这将为学校、医院、住房和基础设施的提前规划提供依据，优化预算支出，避免低效决策，”托赫提耶夫说。

Фото: Рамиль Тохтиевтің жеке мұрағатынан

他进一步阐述了中心的短期与长期目标。短期内，中心将作为统一分析平台，为政府部门提供数据和建议。例如，教育部可根据人口预测调整学校招生规模，劳动部则能为人口结构变化的地区制定再培训计划，从而提升治理效率。长期来看，中心将成为经济战略规划和国家安全的重要支柱，防范人口减少、老龄化或无序迁移等风险，将人口学从理论学科转化为国家发展的实用工具。

目前，该署正参考德国、法国、日本等国的经验，开发数据收集与分析算法，并计划组建中心团队，吸纳专业人口学家、社会学家、经济学家、数据科学家和统计学家。

专业人才匮乏的挑战

哈萨克斯坦人口学家协会主席阿瑶勒姆·萨艮巴耶娃指出，新中心可能面临人才短缺问题。目前，国内高校不提供人口学专业教育，少数专业人口学家多通过“Bolashak”计划在国外完成硕士学位，如捷克查理大学（35人）和俄罗斯高等经济学院（3人）。

“哈萨克斯坦的职业分类中没有人口学家这一职业。东哈萨克斯坦技术大学设有人口研究中心，但没有培养相关专业人才的机构。国内现有的人口学家均为海外留学归国人员，”萨艮巴耶娃说。

她认为，人口学在国内发展滞后，社会对其作为一门科学或职业的关注不足。高校往往将人口学视为社会学分支。为解决人才短缺，她建议在经济、公共管理、社会学、地理和政治学等专业中引入人口学基础课程，并鼓励非政府组织参与该领域发展。

Фото: Аяулым Сағынбаеваның жеке мұрағатынан

大数据与人工智能的潜力

新中心将以大数据和人工智能为核心。IT专家梅伊尔詹·奥维尔汗诺夫列举了大数据的三大优势：

“神经网络和机器学习模型不仅能分析当前趋势，还能模拟多种情景。例如，如果政府加强社会支持或调整迁移政策，人口动态将如何变化，这些都可以通过计算预测。”

他指出，大数据的优势在于快速处理数据、减少人为错误，以及提供多场景分析。传统人口普查每隔几年进行一次，数据易过时，而大数据通过移动运营商、社交媒体、行政登记和迁移统计等来源，能近乎实时监测人口数量与结构。

托赫季耶夫补充道，中心将开发专用软件系统，用于识别人口趋势与社会经济因素的潜在联系、构建更精确的预测模型并进行模拟。萨艮巴耶娃认为，大数据将推动人口学的跨学科研究。

“从传统人口学转向融合分析，结合其他领域的数据，提升预测的综合性。”她说。

前景展望

若新中心能有效利用大数据和人工智能，哈萨克斯坦的人口政策将迈向科学化轨道。这不仅将提升从劳动力市场到教育、城市化的战略决策质量，还将为国家长期发展提供坚实支持。

随着人口趋势分析与预测中心的建立，哈萨克斯坦正迈向以数据驱动的人口政策新时代。通过整合大数据和人工智能技术，中心不仅能精准预测人口动态，还将为教育、医疗、基础设施等领域的规划提供科学依据。尽管面临专业人才短缺等挑战，借鉴国际经验和跨学科合作将为中心的成功奠定基础。这一举措将推动人口学从理论研究转化为国家发展的战略工具，为应对人口挑战、优化资源配置、实现可持续发展注入新的动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】