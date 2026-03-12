哈萨克斯坦驻乌克兰大使出席舍甫琴科诞辰纪念活动

在舍甫琴科的出生地和成长地——切尔卡瑟州的莫林齐村和舍甫琴科沃村，哈萨克斯坦外交官向塔拉斯·舍甫琴科纪念碑及其父母的墓地敬献花圈，并参观了诗人故居及纪念馆综合体。

在纪念仪式上，巴尔勒巴耶夫强调，塔拉斯·舍甫琴科的创作遗产与哈萨克斯坦有着极其紧密的联系。舍甫琴科生命中的一段重要时光是在哈萨克斯坦度过的。他创作的350多幅绘画作品以及大量文学著作，生动描绘了哈萨克人民的生活与习俗，并展现了曼格斯套地区独特的自然风光。

他特别指出，哈萨克斯坦人民始终珍视并悉心保护有关塔拉斯·舍甫琴科的文化记忆。在哈萨克斯坦舍甫琴科堡设有一座专门的纪念馆综合体，完整保留了诗人当年创作和生活的遗迹，其中包括著名的“塔拉斯柳树”和古井。

活动期间，巴尔勒巴耶夫向莫林齐、舍甫琴科沃及博古斯拉夫地区的相关图书馆赠送了《舍甫琴科在哈萨克斯坦》一书，以及翻译成乌克兰语的哈萨克民间故事集——《伟大草原奇幻传说》。

【编译：阿遥】