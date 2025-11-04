哈萨克斯坦大使出席世卫组织欧洲区域委员会第75届会议

本次会议以“回归根基”为主题，标志着世卫组织欧洲区域的重要里程碑。会议期间，正式通过了世卫组织2026-2030年欧洲第二战略规划纲要。

在全体会议上，苏莱曼诺夫大使重申哈萨克斯坦对世卫组织目标及欧洲区域议程核心优先事项的坚定支持。他特别强调，哈萨克斯坦在加强初级医疗卫生服务（PHC）、保障医疗服务覆盖、医疗数字化转型以及提升民众免疫水平方面的不懈努力。大使还单独提及哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的建立各国初级医疗卫生服务全球联盟倡议，呼吁世卫组织成员国积极加入这一平台。

会议期间，苏莱曼诺夫大使会见了世卫组织欧洲区域局局长汉斯·克吕格博士。双方深入讨论了哈萨克斯坦与世卫组织欧洲区域局的合作方向，涵盖多领域交流与项目推进。

访问期间，苏莱曼诺夫大使向丹麦外交部礼宾司司长安娜·多尔特·里格尔森递交了国书副本。同时，双方就哈萨克斯坦国王腓特烈十世即将举行的正式接见事宜，交换了组织安排意见。

此外，苏莱曼诺夫大使还与丹麦外交部欧洲邻国司司长彼得·拉森举行会晤。双方探讨了进一步深化双边合作的潜力，重点涉及“绿色”能源、交通与物流、可持续农业、水资源管理以及数字化等领域。会谈中，双方还就哈萨克斯坦与欧盟对话发展，以及区域与国际议程上的热点问题交换了看法。

此次访问进一步巩固了哈萨克斯坦与丹麦在卫生、健康与多边合作领域的战略伙伴关系，为两国未来协作注入新动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】