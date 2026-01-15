哈萨克斯坦驻捷克大使向总统帕维尔递交国书

随后举行的会谈中，阿布德拉赫曼诺夫与帕维尔总统就双边关系及共同关心的问题进行了深入交流。双方确认了当前哈捷关系所处的高水平，并表达了进一步深化双边合作的共同意愿。

会谈期间，双方重点讨论了为经贸和投资合作营造更加便利的环境，以及拓展人文领域交流等议题。在就地区和国际热点问题交换意见时，双方强调，应在联合国和欧安组织框架内加强协作，共同维护全球安全与稳定。双方对欧盟与中亚合作不断发展表示满意。

阿布德拉赫曼诺夫向捷克方面介绍了哈萨克斯坦现代化建设进入的新阶段，并重点阐述了托卡耶夫总统在接受《突厥斯坦报》采访时提出的国家优先发展方向，即建设一个拥有稳健经济、稳定政治体系，并坚持社会福利公平分配原则的法治国家。

他同时指出，捷克工商界对哈萨克斯坦在能源和市政公用事业领域推进的改革措施表现出浓厚兴趣。捷克企业在相关领域拥有成熟的资源节约型和环保技术，具备较强的竞争优势。

双方表示，为进一步推动互利合作，两国政府、商界及社会团体将继续保持协调配合，推动哈捷关系不断迈向更高水平。

【编译：阿遥】