哈萨克斯坦大使向罗马尼亚总统递交国书

罗马尼亚总统祝贺哈萨克斯坦大使履新，祝愿他圆满完成其重要的外交使命，并对哈萨克斯坦和罗马尼亚之间友好建设性关系的进一步发展表示信心。

大使随后转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的问候和美好祝愿，并介绍了哈萨克斯坦一院制议会库鲁尔泰最近举行的议员选举结果，以及哈萨克斯坦正在进行的政治和社会经济变革。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

会晤期间，双方就哈萨克斯坦与罗马尼亚关系现状及前景交换了意见。双方注意到政治对话的积极态势以及进一步扩大务实合作的巨大潜力。

双方特别关注发展经贸和投资合作、实施新的联合项目，以及加强运输和物流联系。此外，双方指出了企业集团和区域间合作在进一步发展经济伙伴关系方面的重要作用。

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双方另行讨论了能源合作，包括哈萨克斯坦在保障罗马尼亚和欧洲能源安全方面发挥的作用。在这方面，双方强调了哈萨克斯坦石油供应对欧洲市场的重要性，以及进一步发展两国间可靠的能源和运输路线的重要性。

会谈中，双方还探讨了扩大在文化、教育和科学领域合作的前景。

最后，双方确认愿继续共同努力，进一步加强双边合作。