哈萨克斯坦大使向卢旺达总统递交国书

哈萨克斯坦大使在隆重的仪式结束后举行的会谈中表示，阿斯塔纳高度重视加强两国关系，包括加强政治对话以及在贸易、经济、投资和人文领域的互动。

会谈中，双方特别关注了卢旺达总统保罗·卡加梅于2025年5月27日至29日对哈萨克斯坦进行的正式访问成果。大使指出，此次访问期间达成的协议为将双边伙伴关系提升到一个全新的水平奠定了坚实的基础。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

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卡加梅总统则表示，哈萨克斯坦是卢旺达重要且有前途的合作伙伴，并表示愿在包括数字化、采矿、农业等所有共同感兴趣的领域进一步深化合作。他热情地回顾了在阿斯塔纳与哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的会谈，并重申了实施联合项目的愿望。

卢旺达总统祝贺哈萨克斯坦大使履新，并祝愿他为进一步加强哈萨克斯坦和卢旺达之间的关系做出贡献。

卢旺达总统还感谢哈萨克斯坦总统托卡耶夫致力于落实其访问哈萨克斯坦期间达成的各项协议，并向哈萨克斯坦领导人和人民致以最热烈的问候。

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【编译：小穆】