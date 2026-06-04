哈萨克斯坦大使向刚果总统递交国书

詹•哈利耶夫转达了哈萨克斯坦总统托卡耶夫的热烈问候，并表示致力于在务实原则的基础上，进一步深化和扩大阿斯塔纳与布拉柴维尔在共同关心的优先领域的双边合作。

恩格索向哈萨克斯坦总统致以最美好的祝愿，并表示他高度重视与托卡耶夫总统的友好互信关系，并对其在国际舞台上的积极工作表示由衷的敬意。

- 我始终对我们过去的会面充满美好的回忆。我衷心感谢我尊敬的同事和朋友，他一直密切关注我国与世界面向未来的合作发展。-他说。

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他还高度赞赏托卡耶夫总统关于加强和进一步扩大哈萨克斯坦在非洲大陆的外交机构的远见卓识和建设性决定。

刚果对哈萨克斯坦在数字化和人工智能、电信、能源、交通物流基础设施建设、金融科技和银行业等领域的经验和发展尤为感兴趣。布拉柴维尔正在探讨从哈萨克斯坦进口粮食和化肥供应整个中非地区的可能性。刚果方面还表达了派遣刚果青年赴哈萨克斯坦留学的愿望。

双方一致认为，两国地理位置具有重要的战略意义，是重要的枢纽，通过中间走廊和黑角港将两国连接起来，可以大大扩大贸易和经济伙伴关系的机会。