哈萨克斯坦驻科威特大使递交国书 正式履新

哈萨克斯坦外交部消息称，仪式上双方确认了两国关系的友好性质，并表达了进一步发展政治、经济、文化、人文及投资合作的共同意愿。

叶烈科耶夫大使在会谈中指出，科威特与哈萨克斯坦在维护稳定、安全与经济多元化等方面拥有共同目标。他介绍说，哈萨克斯坦正实施国家数字化管理计划，以提升政府效能与决策透明度。

科威特埃米尔祝愿大使工作顺利，并表示将继续支持两国关系的进一步发展。他强调，扩大投资合作对于保障科威特的粮食安全具有重要意义，并高度评价哈萨克斯坦作为农业与食品供应领域可靠伙伴的潜力。

据外交部称，科威特方面表示愿意考虑在粮食供应和投资等领域的新项目，包括建立长期合作机制和推动国家与私营部门间的可持续伙伴关系。

叶烈科耶夫大使表示，哈萨克斯坦致力于加强与波斯湾国家的合作，视科威特为地区重要战略伙伴，并愿在所有双边议题上深化对话与务实合作。

【编译：达娜】