哈萨克斯坦大使向丹麦国王递交国书

隆重的仪式结束后，哈萨克斯坦大使向丹麦国王转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的问候和美好祝愿，并指出哈萨克斯坦致力于进一步深化与丹麦的合作。

会谈中，双方探讨了哈萨克斯坦与丹麦关系的现状和前景。双方指出，哈萨克斯坦与丹麦的关系发展迅速，建立在互信互敬的基础之上。

哈萨克斯坦大使向弗雷德里克十世简要介绍了哈萨克斯坦的内政和外交政策重点，包括落实托卡耶夫总统的大规模政治和社会经济改革倡议。

此外，双方重点关注了环境和气候问题。会谈内容包括“绿色转型”以及在国王陛下赞助下实施的丹麦国家项目“绿色国家”。丹麦国王对哈萨克斯坦在生态和可持续发展领域的政策表现出浓厚的兴趣。

双方还就保护咸海和里海的生态系统交换了意见，并指出国际合作在应对水资源和气候挑战方面的重要性。

双方重点关注扩大贸易、经济和投资合作，以及在教育、科学研究和气候可持续性领域的互动。双方强调了加强两国商界和科研机构联系的重要性。

最后，国王弗雷德里克十世向哈萨克斯坦人民和总统表达了最美好的祝愿，指出双边关系发展势头良好，并祝愿大使外交生涯取得成功。

【编译：小穆】