哈驻西班牙大使会见西交通部国务秘书 聚焦跨里海运输合作

会谈中，双方围绕哈萨克斯坦与西班牙在交通运输和过境领域的合作现状及发展前景进行了深入交流，并重点就进一步推动跨里海国际运输路线建设、加强中亚与欧洲之间互联互通等议题交换了意见。

穆萨耶夫介绍了哈萨克斯坦为提升交通物流潜力、推进交通基础设施现代化所采取的一系列举措。双方一致认为，跨里海国际运输路线已成为欧亚运输体系的重要组成部分，在保障欧亚大陆东西向贸易通道稳定、多元和可持续发展方面发挥着重要作用。

消息称，在此背景下，双方重点讨论了如何推动跨里海国际运输路线与欧盟“全球门户”倡议实现有效对接，并探索中亚与欧盟互联互通合作的新机制。双方特别强调，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫日前访问布鲁塞尔期间启动的“互联互通议程平台”，将为深化区域合作注入新的动力。此外，双方还就拓展物流合作、推进交通运输数字化以及现代化基础设施建设等领域的合作前景进行了探讨。

双方还就进一步加强交通运输和民航领域合作，以及在包括国际民航组织在内的多边机制框架下加强立场协调等问题交换了意见。

会谈最后，双方重申，将继续深化交通物流领域合作，积极推动联合项目落地实施，不断提升两国交通运输合作水平。