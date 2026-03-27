哈萨克斯坦大使会见斯洛伐克农业国务秘书

会谈中，双方讨论了农业领域双边合作的广泛议题，包括畜牧养殖、种子生产和林业等。双方还特别关注了从斯洛伐克购买纯种牲畜，以及扩大哈萨克斯坦对斯洛伐克市场出口农产品种类的问题。

双方强调了落实林业领域联合谅解备忘录的重要性，以及在政府间贸易、经济、科学和技术合作委员会框架下运作的跨领域工作组的活动。

为了落实2025年2月工作组线上会议达成的各项协议，哈萨克斯坦大使提议考虑安排哈萨克斯坦林业专家到斯洛伐克共和国的专业教育机构实习，并探讨加强哈萨克斯坦农业部林业委员会与斯洛伐克国家森林中心之间的合作。

会谈期间，双方重点关注了在生物技术、土壤科学、植物育种与遗传学、畜牧业和兽医学等领域开展联合项目的前景。

大使介绍了哈萨克斯坦国家农业科学教育中心的各项活动，并提议该中心与斯洛伐克国家农业食品中心以及位于布拉迪斯拉发的中央农业控制与检测研究所建立合作关系。

值得一提的是，联合国教科文组织将哈萨克斯坦和斯洛伐克的茅屋建造艺术认定为非物质文化遗产，这为两国双边合作开辟了新的机遇。

哈萨克斯坦大使称，斯洛伐克境内设有森林学校网络，提供专业的猎鹰培训，这为哈萨克斯坦猎鹰师的培训提供了更多机会。

根据会谈结果，双方确认了进一步发展合作的共同意愿，并同意就所有讨论领域继续开展建设性对话。

【编译：小穆】