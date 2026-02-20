哈驻乌大使会见乌原子能署署长 推动建立原子能区域能力中心

会谈期间，双方围绕哈乌两国在原子能领域的重点合作方向交换意见，着重讨论了人才培养、生态环境保护、核安全协作机制以及其他共同关心的问题。

阿塔穆库洛夫大使强调，推动建立“原子能区域能力中心”倡议具有重要意义。他指出，该中心有望成为两国培养专业人才、促进应用科学发展的重要平台。

双方一致认为，乌兹别克斯坦加入核安全领域相关国际公约，是完善区域核安全体系的重要一步。在此背景下，阿塔穆库洛夫建议建立常态化辐射监测数据交换机制，开展环境影响评估咨询，并组织联合专家会议、技术磋商以及跨境应急响应演习。

阿赫梅德哈扎耶夫对哈萨克斯坦在原子能领域积累的经验表示高度评价，并向哈方介绍了乌兹别克斯坦核电站建设的筹备进展及拟采用的技术方案。

他还进一步介绍了乌方在推动法律法规与国际标准接轨方面所做的努力，以及与国际原子能机构保持的密切合作情况。鉴于拟建核电站靠近两国边境，阿赫梅德哈扎耶夫对哈方提出的建议表示支持，强调乌原子能署愿与哈萨克斯坦相关部门建立更加紧密的协调机制，共同制定统一的合作规范。

双方表示，将继续巩固原子能领域的伙伴关系，推动务实合作不断走深走实。

随着哈乌两国相继启动核电站建设项目，双方在原子能领域加强协作的紧迫性日益凸显。哈萨克斯坦已于去年年底在拟建核电站选址启动勘察设计工作。

