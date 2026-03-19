欧盟驻哈大使祝贺哈萨克斯坦民众纳乌鲁兹节

大使表示，纳乌鲁兹是一个意义深远且独具特色的节日，自己非常喜爱这一传统，并始终以特别的热情参与庆祝。她指出，如今节日庆祝活动延长至10天、且每天都有不同主题，是一项值得肯定的创新举措。

此外，大使还提及“民族服饰日”。她表示，自己前一天已身着民族服装，并计划在接下来的庆祝活动中继续穿着民族服饰，认为这是一项非常美好的传统。

阿莱什卡·辛基奇还向哈萨克斯坦人民表达了诚挚祝愿。

- 衷心祝贺所有哈萨克斯坦民众纳乌鲁兹节快乐！祝愿哈萨克斯坦繁荣昌盛、富足安康。 - 大使说。

最后，她表示将参加在哈萨克斯坦国立博物馆举行的节日庆祝活动。

值得一提的是，近年来，为以更加多元和富有时代内涵的方式庆祝纳乌鲁兹节，哈萨克斯坦将3月14日至23日设立为“纳乌鲁兹纳玛”十日庆典。期间，各项活动围绕不同主题有序展开，通过开展慈善公益、文化交流、民族传统展示以及生态环保等系列活动，集中展现哈萨克民族文化底蕴与社会精神价值。

【编译：达娜】