哈萨克斯坦大使向欧盟领导人递交国书

国书递交仪式上，欧盟领导人向哈萨克斯坦人民和总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致以最诚挚的祝福，并热情地回忆今年4月在撒马尔罕举行的“中亚-欧盟”峰会框架内与国家元首进行的富有成效的会谈。双方均表示有意愿进一步加深合作。

哈萨克斯坦大使指出，欧盟是哈萨克斯坦最大的经贸伙伴和主要投资者。他强调，双方政治对话进展顺利，并呼吁加强在交通物流、能源、战略重要原材料、数字化等优先领域的合作。

递交国书仪式在相互尊重、开放的气氛中举行，充分体现了各方深化对话与合作的愿望。

欧盟是哈萨克斯坦的主要贸易和投资伙伴。2024年，双边贸易额达488亿美元，其中哈萨克斯坦出口额达381亿美元。自2005年以来，欧盟对哈萨克斯坦的投资额已超过2000亿美元。壳牌、道达尔、空客、阿尔斯通等3000多家欧洲企业在哈萨克斯坦成功运营。

