中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    20:48, 12 9月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦大使向欧盟领导人递交国书

    哈萨克国际通讯社讯）据外交部消息，哈萨克斯坦共和国驻欧盟和北大西洋公约组织（NATO）代表处负责人罗曼·瓦西连科11日向欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔递交国书。

    Қазақстан - Еуропалық одақ
    Фото: Сыртқы істер министрлігі

    国书递交仪式上，欧盟领导人向哈萨克斯坦人民和总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致以最诚挚的祝福，并热情地回忆今年4月在撒马尔罕举行的“中亚-欧盟”峰会框架内与国家元首进行的富有成效的会谈。双方均表示有意愿进一步加深合作。

    哈萨克斯坦大使指出，欧盟是哈萨克斯坦最大的经贸伙伴和主要投资者。他强调，双方政治对话进展顺利，并呼吁加强在交通物流、能源、战略重要原材料、数字化等优先领域的合作。

    递交国书仪式在相互尊重、开放的气氛中举行，充分体现了各方深化对话与合作的愿望。

    欧盟是哈萨克斯坦的主要贸易和投资伙伴。2024年，双边贸易额达488亿美元，其中哈萨克斯坦出口额达381亿美元。自2005年以来，欧盟对哈萨克斯坦的投资额已超过2000亿美元。壳牌、道达尔、空客、阿尔斯通等3000多家欧洲企业在哈萨克斯坦成功运营。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 外交部 哈萨克斯坦与欧盟 外交 欧盟
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    正在阅读