哈驻乌大使与乌兹别克斯坦水利部长举行会谈

会谈中，双方重点探讨了在即将召开的区域生态峰会及拯救咸海国际基金会创始国元首会议框架下，两国在水资源领域的双边合作事宜。

双方一致强调签署《跨境水体联合管理与合理利用协议》的重要性，并将其视为巩固哈乌双边协作的关键一步。会议指出，应尽快启动根据2025年11月哈乌最高国家间委员会第二次会议成果而成立的"跨境河流径流预测工作组"的各项工作。

与会者高度关注哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的倡议，即在联合国框架下建立国际水资源组织。该组织旨在整合联合国系统内负责水资源事务的各国际机构职能，提升全球及区域水治理水平。哈方大使向乌方详细介绍了该组织的设立构想及其在调节中亚区域跨境水资源利用方面的显著效能。

哈姆拉耶夫确认，他将出席即将举行的区域生态峰会及拯救咸海国际基金会相关会议。他表示，乌方愿以建设性态度审议并支持哈方提出的各项倡议。

哈姆拉耶夫对哈萨克斯坦在推广节水技术方面所采取的举措给予高度评价，并强调了哈乌两国水利部门之间高度的互信与协作水平。

在当前中亚地区水资源匮乏压力日益加剧的背景下，双方还就区域互动的现状与前景进行了全面讨论，并就乌兹别克斯坦即将担任拯救咸海国际基金会轮值主席国事宜交换了意见。

【编译：阿遥】