哈萨克斯坦驻俄大使与阿斯特拉罕州州长讨论双边合作
哈萨克斯坦驻俄罗斯大使达吾然·阿巴耶夫对阿斯特拉罕州进行了工作访问。在访问期间，大使在阿斯特拉罕市举行的第十届里海媒体论坛上发表讲话，并与该州州长伊戈尔·巴布什金举行了会晤。
在论坛全体会议上，阿巴耶夫指出，本届活动以“里海历史：从过去到未来”为主题，具有重要现实意义。他强调，十年来，里海媒体论坛已证明了自身的必要性和有效性，成为里海沿岸国家媒体界的重要交流平台，也是推动开放对话与共同决策的重要机制。
在访问阿斯特拉罕州期间，大使会见了州长巴布什金。双方就产业合作、投资、物流、造船及旅游等领域的合作进行了讨论。考虑到今年秋季将在乌拉尔市举行的哈俄跨区域合作论坛，双方特别关注边境合作问题。
双方一致认为，“阿特劳—阿斯特拉罕”公路的修复竣工以及“库尔曼哈兹”口岸的重建，将对扩大双边贸易发挥积极作用。同时，双方还就建设横跨阿斯特拉罕州与阿特劳州的跨境交通物流枢纽表达了兴趣。
此外，大使指出，“南北”国际走廊的发展也将有助于加强双边贸易联系和交通基础设施建设，而阿斯特拉罕州的物流潜力将在其中得到充分利用。为此，他还考察了当地作为重要过境节点的港口运行情况。
【编译：达娜】