哈驻伊朗大使与伊道路与城市发展部长会谈 聚焦交通物流合作

会谈中，双方就加强连接两国的交通大动脉及其他共同关心的问题进行了深入交流，重点探讨了如何落实伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬对哈萨克斯坦正式访问期间达成的协议，以及两国元首访问后下达的相关具体任务。

消息指出，经贸合作与交通物流联动在哈伊关系中发挥着重要作用。双方表示，将研究通过“北-南”国际运输走廊及“哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗”铁路扩大货物过境运输量；探索“哈萨克斯坦-伊朗-伊拉克”和“哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗-亚美尼亚”等新运输走廊的可行性；推动两国港口间航运往来；并研究在沙希德·拉贾伊港和恰巴哈尔港开展交通物流联合投资项目的方案。双方重申，将致力于把双边协作推向新高度。

此外，双方均强调保持两国交通物流部门负责人定期会晤的重要性，以推动各联合项目顺利实施。

有关进一步加强哈萨克斯坦与伊朗互联互通的具体措施，将在即将在伊朗举行的双边政府间委员会会议上进行详细审议。

【编译：阿遥】