哈驻土大使与土耳其主要投资者会谈 推动新合作项目

据哈外交部新闻处消息，会谈期间，他们与多家企业负责人进行了富有成效的交流。这些企业包括：正在阿克托别州开展采矿勘探工作的Eczacıbaşı Holding；在阿拉木图州完成现代化物流中心一期工程的LC Waikiki；在该地区开展糖果生产项目的Yıldız Holding；在奇姆肯特市完成500公顷工业温室一期工程的Alarko Holding；还有正在突厥斯坦州实施活性生物添加剂生产项目的Orzax İlaç等。

会谈过程中，各公司负责人介绍了自身在哈萨克斯坦的项目进展情况，并纷纷表示，哈萨克斯坦为投资者营造了安全且有利的环境。此外，哈方也向这些公司负责人提出了关于在哈萨克斯坦推动投资多元化的具体建议。

目前，哈方正与这些公司就新的合作项目进行敲定。具体而言，正在考虑在哈萨克斯坦落地化肥生产、中端卫浴产品生产以及开设小型连锁超市等项目。与此同时，在与土耳其最大国有银行Ziraat Bank董事长布尔汉内丁·坦耶里先生会面时，坦耶里先生透露，该银行在哈萨克斯坦的分支机构自1993年便已投入运营，后续还将进一步提升在哈分支机构的服务质量。

【编译：阿遥】