大众媒体工作者日前夕 多位总统广播电视综合体工作人员获奖

根据托卡耶夫总统于2025年6月23日签署的法令，塔勒哈特詹·穆哈马迪耶夫被授予“沙帕哈特”（Shapagat）奖章，以表彰其在媒体领域的辛勤付出和贡献。

—我的工作得到认可，并获得这样的荣誉，我感到非常高兴和自豪。这不仅是我个人的荣誉，更是哈萨克国际通讯社的荣誉。我们团队拥有一股强大的团结力量。愿我们保持这份团结，继续共同攀登新的高峰。-穆哈马迪耶夫在获奖后表示。

穆哈马迪耶夫毕业于东哈州大学新闻学专业。2015年起投身新闻事业，先后在东哈萨克斯坦州《Aldaspan报》、东哈萨克斯坦州《故乡报》（Menin Olkem）、国家级刊物《青年哈萨克报》和《法律报》担任记者，并曾出任《故乡报》总编辑。自2021年起，他一直在哈通社任职。

此外，Jibek Joly / Silk Way电视频道记者昆萨亚·胡尔梅特-热黑莫娃荣获哈萨克斯坦共和国媒体领域总统奖，以表彰其在新闻报道工作中的出色表现。

Фото: Ақорда

Jibek Joly / Silk Way电视频道主持人叶尔波拉特·穆哈迈德詹被授予“荣誉”（Құрмет）勋章。

这位主持人在社交媒体上分享道：

—今天，我有幸从国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫手中接过“荣誉”勋章。我将这份国家荣誉视作对我们团队过去十多年辛勤努力、各项倡议和项目的肯定，而不仅仅是对个人成就的认可。

【编译：阿遥】