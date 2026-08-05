俄罗斯扩大外国人可被驱逐出境行政违法行为范围

（哈萨克国际通讯社讯）俄罗斯总统弗拉基米尔·普京日前签署一项法律，扩大适用于外国公民的行政驱逐出境规定。根据新法，可导致外国公民被行政驱逐出境的行政违法行为数量由原来的22项增加至45项。

根据新修订的《俄罗斯联邦行政违法法典》，外国公民实施相关行政违法行为时，除罚款外，还可能被处以行政驱逐出境处罚。

根据法律规定，外国公民如参与未经批准的集会活动，以及实施拒不服从执法人员、轻微流氓行为、妨碍道路交通、歧视行为、在边境地区拒不服从管理等行政违法行为，均可能面临被驱逐出境。

此外，涉及极端主义活动和传播被禁止信息的部分违法行为，也被纳入适用范围，包括侮辱宗教象征、煽动仇恨或敌意、展示极端主义或纳粹标志、传播极端主义材料，以及利用媒体传播危险信息等。

新法律还规定，具有未撤销或未消除刑事犯罪记录的外国公民，将被拒绝获得俄罗斯国籍、临时居留许可或永久居留许可。如相关证件此前已获签发，一旦发现申请人存在未消除的犯罪记录，有关证件将被撤销。

与此同时，俄罗斯还提高了对违反移民管理规定行为的处罚力度，包括非法入境、违反居留规定、外国公民非法就业以及非法雇佣外国劳动力等行为的罚款标准。

根据法律规定，该法将在正式公布90天后生效。

此前，俄罗斯已宣布将自2027年起对外国劳动移民实施新的管理要求。