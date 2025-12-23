北京语言大学校长段鹏获授二级“友谊”勋章

此前，托卡耶夫总统曾在“哈萨克斯坦——学术教育区”战略合作伙伴论坛期间会见段鹏。托卡耶夫总统指出，北京语言大学阿斯塔纳分校的设立，是哈中两国高效合作的生动例证。他强调，这一举措将进一步加强人文联系，促进两国间智力交往的形成。

目前，哈萨克斯坦正积极构建由国外知名大学分校及战略合作伙伴组成的高等教育网络。这些院校中，约85%的教学项目聚焦人工智能、计算机工程、网络安全、自然科学与工程技术、核物理等前沿高科技领域。在这一背景下，推动人工智能技术发展、拓展科教领域合作，以及培养高素质汉学家和语言人才，显得尤为重要。

在阿斯塔纳国际大学设立的北京语言大学分校，是中亚地区首个中文教育中心。分校的成功运行，标志着哈中教育合作迈入新的重要阶段，也充分体现了两国在教育与人文领域协作所取得的务实成果。

【编译：阿遥】