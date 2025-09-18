库斯塔奈大学携手美国高校推出双学位项目

根据双学位教育协议，该校校长赛伊特别克·库阿尼什巴耶夫访问了美国明尼苏达大学莫里斯分校（University of Minnesota Morris），进一步推动双方的合作关系。

去年，该校与美国明尼苏达大学莫里斯分校签署双学位教育协议，为本地学生打开了通往世界一流教育的新渠道。

根据协议，IT方向的学生将有机会同时获得哈萨克斯坦和美国高校的毕业文凭。具体安排是：前三年在库斯塔奈完成学业，最后一年赴美国学习。双方还计划通过线上教学形式，进一步扩大课程交流与师资合作。目前，已有美国教授在库斯塔奈远程授课。

哈萨克斯坦科学和高等教育部指出，计算机科学等IT专业在当今快速发展的数字化进程中，已成为劳动力市场最紧缺的领域之一。通过这一双学位项目，学生不仅能获得国际认可的教育背景，还能积累宝贵的跨国经验。

明尼苏达大学莫里斯分校是美国最古老、最具声望的学府之一，建于1851年，在全美大学排名前列，曾培养出26位诺贝尔奖得主。其在国际排名和对留学生友好度方面也位居前茅。

未来，该项目还将迎来更多国际化资源。人工智能领域的知名学者彼得·多兰教授预计将访问库斯塔奈，为学生和教师开设专题课程。

【编译：达娜】