纳扎尔巴耶夫大学国际学生人数创历史新高

这些国际学生来自美国、德国、日本、中国、越南、俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦等国家。

新学年开始前，学校面向国际学生举行了信息交流会，重点介绍新生适应和融入校园生活等相关事宜，并向学生介绍了在校学习期间可以获得的支持措施和相关资源。

纳扎尔巴耶夫大学负责学生事务和国际关系的副校长哈迪莎·达伊罗娃（Қадиша Дайырова）在致辞中介绍了学校的发展历程，以及毕业生目前在哈萨克斯坦和世界各地的发展情况。

“我们的毕业生选择了不同的职业发展道路。他们有的在国际组织工作，有的创办了自己的公司和初创企业，还有许多人继续在世界一流大学深造。我希望大家从大学生活的第一年起，就积极参与学校各项活动，寻找实习和职业发展机会。这些经历将帮助你们规划自己的职业道路。”达伊罗娃说。

纳扎尔巴耶夫大学副校长阿谢尔·乌瓦利耶娃（Әсел Увалиева）也向国际学生表示欢迎。她指出，从被学校录取的那一刻起，国际学生便成为纳扎尔巴耶夫大学历史的一部分，并能够为学校未来发展作出自己的贡献。

“从这一刻开始，你们不仅仅是NU的学生，也成为了我们历史的一部分。你们与家乡亲朋好友的每一次交流、分享的每一张照片，以及在这里获得的每一段经历和感受，都将影响世界不同国家的人们对哈萨克斯坦以及我们大学的认识。”乌瓦利耶娃说。

此前，哈萨克斯坦科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克表示，硕士研究生招生竞争性选拔结果将于8月24日公布。