阿拜大学举办圆桌会议 探讨金帐汗国历史遗产在教育体系中的呈现方式

本次国际会议旨在结合最新学术研究成果，进一步探讨金帐汗国在中世纪欧亚历史进程中的地位和影响，以及其与哈萨克斯坦历史文化发展的关联。会议期间，来自国内外高校的教授、历史学家、历史教师及博士生代表围绕术赤兀鲁斯研究现状、史料分析以及历史教学方法等主题发表报告，分享相关领域的研究成果和教学实践经验。

会议通过的决议重点关注历史教育体系的完善与现代化发展。与会专家建议，对《哈萨克斯坦史》和《世界史》教材中有关金帐汗国的相关内容进行进一步优化和更新。在新的教学框架下，金帐汗国将被更加全面地介绍，不仅包括其政治和军事历史，也涵盖其中世纪城市发展、贸易交流、外交关系以及法律制度等方面的历史特点。

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为提升历史教学的直观性和数字化水平，会议提出，可在教学过程中进一步应用互动式历史地图、重要遗址三维模型以及纪录片式动画等现代教育资源。

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此外，为丰富高校历史教育内容，会议建议在大学课程体系中开设“金帐汗国：国家、社会与文化”等相关课程，帮助学生从更广阔的欧亚历史背景下理解这一历史时期。同时，本科生和硕士研究生培养阶段可设置围绕术赤兀鲁斯史学研究、文献学及考古学方向的选修课程，并通过定期举办学术研讨活动，提升青年研究人员开展历史文献研究的能力。

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为推动相关研究持续发展，阿拜大学历史与法律学院计划设立“金帐汗国文明与东方手稿遗产”研究中心。该中心将重点支持青年学者培养，开展考古调查、海外档案资料研究，并促进国内外学术交流与合作。