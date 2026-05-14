阿拜大学将新建500床学生公寓 中企参与投资建设

据了解，这座新建学生公寓将位于阿拉木图伊万·舒霍夫街。项目在规划设计过程中充分考虑了现代学生群体的实际需求，内部将配备分区式宿舍、学习与休闲空间、食堂、阅览室，以及完善的公共设施和安全保障系统。

该项目的实施，旨在落实哈萨克斯坦国家元首关于改善学生住宿条件的相关指示。

会谈期间，阿拜大学校长博拉特·特列普与中国陕西亿和盛丰实业集团有限公司代表签署了长期合作备忘录。根据协议，该企业将作为投资方参与学生公寓建设。集团代表高度评价了阿拜大学的学术实力与历史地位，并指出，该项目是哈萨克斯坦首所高等学府在迎接建校100周年之际实施的重要战略项目之一。

与此同时，阿拜大学还将继续推进现有学生宿舍的现代化改造工作。今年，校方计划对5号学生宿舍进行全面翻修，另有4栋宿舍楼的改造设计方案也已同步启动。

目前，阿拜大学共有13栋学生宿舍投入使用。随着在校学生人数逐年增加，校方正分阶段加大相关工作力度，重点保障外地学生，尤其是新生群体的住宿需求。