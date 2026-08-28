萨特巴耶夫大学将设立哈萨克斯坦首个“班·墨学院”实践教学中心

这一项目与哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的战略任务高度契合，旨在进一步加强本土人才实践技能培养，同时引入更加贴近国民经济实体部门需求的现代教育模式。

萨特巴耶夫大学代表团访问中国山东省期间，就开设“班·墨学院”达成一致。萨特巴耶夫大学已与山东工程职业技术大学签署相关谅解备忘录。上海合作组织科技合作中心以及一家在哈萨克斯坦开展汽车制造业务的中方企业也将参与项目实施。

目前，萨特巴耶夫大学已与多家大型工业企业和科技公司建立合作关系，其中包括正在哈萨克斯坦扩大生产布局的中国企业。

萨特巴耶夫大学副校长萨帕尔·沙拉巴耶夫表示，让未来的工程师在学习期间接触和操作现代化设备、参与科技项目并积累生产实践经验，对学校而言十分重要。

“‘班·墨学院’的建立，将使我们能够充分考虑工业合作伙伴的技术标准和实际需求，进一步优化学生专业培养和实践教学流程。”他说。

在“班·墨学院”，学生将有机会把课堂上学到的理论知识运用于实际操作，掌握现代科学技术，同时学习中国职业技术教育的相关经验。这一教学模式将为哈萨克斯坦工业各领域培养更多具备实践能力和专业技能的工程技术人才。

下一阶段，各方将共同制定详细路线图，并启动项目具体实施工作。

值得一提的是，哈萨克斯坦首家“鲁班工坊”于2023年在东哈萨克斯坦谢里克巴耶夫技术大学成立。