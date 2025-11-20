阿斯塔纳信息技术大学加入麻省理工学院国际项目

AITU首次加入这一全球网络，被视为哈萨克斯坦在人工智能和创新领域雄心的一项体现。GLEEN MIT正在构建一个联结北美、欧洲、非洲和拉丁美洲高校的国际社区，而AITU的入列是对其全球潜力的认可。

此次合作的独特之处在于，AITU不仅将获得单独课程，还将获得一整套集成化的转型“操作系统”，以重塑其在创新和创业方向的教学方式。

MIT 的教学框架——《规范化创业》（Disciplined Entrepreneurship，24 步骤）和《15 项创业策略》（15 Startup Tactics）——将成为更新本科、研究生课程以及大学加速器项目模块的基础。

项目将从两个主要方向推进：提升教职员工的专业能力，以及按照国际标准强化学生的实践技能。

“培训师培训”项目（Train-the-Trainer）将使教职员工能够深入掌握MIT的教学法，并将相关方法即时融入教学过程。AITU学生则将有机会每年参加 StartMIT 创新强化项目，并全面接入MIT Orbit和Jetpack AI数字平台，利用这些工具开发假设、价值主张以及商业模式。由此，创业能力将成为该校每位学生都能掌握的普及技能。

与 MIT 的合作将进一步巩固AITU的国际地位，带来新的合作、科研和投资机会，并强化其作为哈萨克斯坦及中亚地区创新发展重要推动者的角色。

据科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克透露，世界知名科技学府之一——麻省理工学院有望在哈萨克斯坦开设一所人工智能大学。

【编译：阿遥】