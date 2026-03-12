西安交大学者：宪法改革是迈向“公正的哈萨克斯坦”的关键一步

乌舒洛娃指出，新宪法中最重要的防御机制之一，在于限制了议会独立修改宪法的权限。今后，对宪法的任何修正案都必须通过全民公投方可生效。这一举措确保了宪法基本准则的稳定性，保护其免受短期政治环境波动的影响。

—新的国家管理体系旨在增强政治稳定性和行政效能。副总统职位的设立将在权力体系中构建清晰的等级架构；同时，这也能在权力交接时期提供必要的稳定性，规避潜在的不确定性风险，-乌舒洛娃分析道。

她认为，向一院制议会——即"库鲁尔泰"的转型将优化立法程序。这一决策不仅加快了法律制定过程，更使其运作更加公开透明。在此体系下，人民理事会被赋予了特殊地位，拥有立法倡议权，从而成为社会直接参与并影响国家政策的实质性机制。

乌舒洛娃强调，此次改革的法律导向完全契合数字时代的需求与国际人权标准。例如，宪法层面首次确立了个人数据保护的保障条款，这对于当今社会而言是一项极其关键的准则。

此外，将隐瞒生态威胁纳入问责范畴，充分彰显了国家对可持续发展原则的坚定承诺。

在谈及国家意识形态时，乌舒洛娃认为，新宪法的核心逻辑建立在"建设性爱国主义"概念之上，将公民权利与其对法律的责任有机结合。

—在这一拟议模式中，国家与公民将作为合作伙伴共同行事。此次宪法修正案公投并非终点，相反，它将成为社会与政府协同工作的崭新起点，-乌舒洛娃总结道。

【编译：阿遥】