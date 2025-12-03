乌勒套技术大学毕业生将同时获得哈萨克斯坦和美国文凭

州长介绍称，日前，科学和高等教育部与哈萨克铜业公司签署了合作备忘录。按照规划，这所新大学将成为集教育、科研与工业为一体的综合平台，有望进一步推动乌勒套州的经济与社会发展。未来，乌勒套技术大学的毕业生将同时获得哈萨克斯坦文凭和美国科罗拉多矿业学院（Colorado School of Mines）文凭。

今年，乌勒套州在社会基础设施建设方面推进了多项重要项目。其中，两所380个学位的学校和三所805个学位的幼儿园已经投入使用。该地区首个自闭症儿童支持中心也正式运营。此外，全州共有7所学校完成维修，并购置了28间专业教室。

热斯佩科夫指出，今年卡拉扎尔市和米纳迪尔车站的两所学校建设即将完工，杰兹卡兹甘和萨特巴耶夫市将新建两所幼儿园，同时在赞助资金支持下，青少年宫建设已启动。

根据计划，2026—2027年期间，杰兹卡兹甘将建设一所1200学位的BINOM学校，以及一所可容纳400名男生和400名女生的“教育创新”专业中学，并同步配套建设两座寄宿宿舍。

教育质量方面，今年乌勒套州有三所学校入选全国“最佳100所学校”。2024—2025学年的地区教育质量为59.1%，今年提升至61.7%，在全国排名第六。“金质奖状”学生人数同比增长一倍，达到74人。在全国“最佳教师”评选中，乌勒套州有四名教师获奖，使该州跻身全国前三名。

