哈萨克斯坦大学在QS排名中取得创纪录成绩

据高等教育和科学部消息，QS学科排名是对来自100多个国家和地区的1900所大学提供的超过21000个学位课程进行比较评估。该排名涵盖55个学科和5大领域：人文艺术、工程与技术、生命科学与医学、自然科学，以及社会科学与管理。

根据2026年发布的排名结果，哈萨克斯坦国立阿拜师范大学在“教育与培训”领域位列全球第41名，跻身前50强。这是中亚国家取得的最高排名。

哈萨克斯坦库尔曼哈兹国立音乐学院首次跻身世界百强大学之列，其专业领域为“表演艺术”。

阿尔法拉比哈萨克国立大学在指标数量上位居全国之首，在四项行业排名和二十三项学科排名中均有斩获。紧随其后的是L.N.古米廖夫欧亚国立大学，该校在一项行业排名和十五项学科排名中榜上有名。

此外，哈萨克国立农业研究大学、库尔曼哈兹哈萨克国立音乐学院和阿拜哈萨克国立师范大学在其各自领域均取得了优异成绩。

排名中，萨特巴耶夫大学学科排名位居全国第二。

今年，哈萨克斯坦各大学在“教育与培训”和“语言学”领域的排名有所提升。此外，它们还在“会计与金融”、“生物科学”、“环境科学”和“材料科学”等学科中首次跻身排名榜单。

QS高级副总裁本·绍特表示，最新排名结果表明哈萨克斯坦高等教育体系的竞争力日益增强。

- 哈萨克斯坦新增14个学科教育项目首次跻身排名，彰显了其国际认可度的提升。哈萨克斯坦在“教育与培训”和“语言学”领域的指标均有所提高，并在“表演艺术”领域首次进入前100名。-他说。

QS区域总监谢尔盖·赫里斯托柳博夫指出，哈萨克斯坦是中亚地区唯一一个跻身学科排名前100位的国家。

- 在“教育与培训”领域跻身前50名，不仅对哈萨克斯坦国立阿拜师范大学而言是一项重大成就，对整个国家高等教育体系而言亦是如此。哈萨克斯坦参与学科排名的大学数量已增至13所，在4个领域、27个学科中占据70个名次。这是一个创纪录的成绩。-他说。

专家表示，这些结果表明哈萨克斯坦高等教育体系正在稳步发展，并日益融入全球学术领域。

【编译：小穆】