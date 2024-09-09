纳扎尔巴耶夫大学设立中国主席习近平纪念牌匾

出席此次纪念活动的嘉宾包括中国驻哈萨克斯坦大使张霄、纳扎尔巴耶夫大学副校长伊莱桑米·阿德西达，以及哈萨克斯坦外交部代表及其他多位贵宾。

Фото: Kazinform

伊莱桑米·阿德西达在发言中强调了哈中两国之间长期稳固的友谊与合作。他回忆道，正是在这所大学，习近平主席发表了关于经济与外交合作的历史性演讲，开启了“一带一路”合作倡议。

他还表示，该倡议不仅巩固了哈中两国在经济和文化领域的联系，也成为了推动国际合作的重要象征。

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中国大使张霄在讲话中高度评价了哈萨克斯坦与中国在该倡议框架下取得的合作成就，并指出两国间的经贸合作蓬勃发展。

他表示，2023年两国的贸易额已达410亿美元，中国现已成为哈萨克斯坦最大的贸易伙伴之一。今年1至7月，双边贸易额增长了70%。

张霄大使还强调了在交通、能源和高新技术领域深化合作的重要性，特别是青年一代在两国关系中的关键作用。他表示，青年是国家的未来。哈萨克斯坦和中国的年轻人将在巩固两国友谊与合作中扮演重要角色。

活动最后，伊莱桑米·阿德西达和张霄共同为纪念牌匾揭幕。

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值得一提的是，2013年9月，习近平主席在纳扎尔巴耶夫大学首次提出了这一具有全球影响力的倡议，使哈萨克斯坦成为“一带一路”首倡之地。

【编译：达娜】