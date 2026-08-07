加拿大企业高管：库鲁尔泰选举有助提升国际社会对哈萨克斯坦信心

（哈萨克国际通讯社讯） 加拿大Xena Distribution公司副总裁埃里克·帕尔迪（Eric Pardy）表示，定于8月23日举行的库鲁尔泰代表选举，是哈萨克斯坦落实宪法改革、建立新型代表机构的重要一步，将进一步增强国际社会对哈萨克斯坦的信心，并为深化长期国际合作创造新的机遇。

埃里克·帕尔迪长期关注哈萨克斯坦经济和制度改革进程。今年，他参加了哈萨克斯坦驻加拿大渥太华大使馆举办的宪法改革专题圆桌会议。

不久前，帕尔迪随加拿大商务代表团访问哈萨克斯坦，与政府部门代表、企业负责人及多个项目参与人员进行了交流。他表示，这次访问使自己更加深入地了解了哈萨克斯坦改革的内容及其对国家未来发展的重要意义。

谈及即将举行的库鲁尔泰代表选举时，帕尔迪表示：

“我认为，8月23日举行的选举，是哈萨克斯坦落实宪法改革、建立国家新型代表机构的下一阶段。”

他表示，高效、负责任且具有可预见性的国家治理体系，不仅关系到本国民众福祉，也直接影响国际伙伴对哈萨克斯坦的信任。

“持续完善高效、负责任的国家治理体系，不仅对哈萨克斯坦人民意义重大，也将进一步增强国际伙伴对哈萨克斯坦的信任，并为长期经济合作创造新的机遇。”

帕尔迪认为，新一届库鲁尔泰的组建不仅关系到立法机构建设，也将有助于提升国家治理水平，为加强国际商务合作、推动更多互利项目创造更加有利的条件。

他同时表示，当前改革成果也将进一步促进哈萨克斯坦与加拿大等国家之间的合作关系。

“我相信，这是哈萨克斯坦发展的一个重要阶段，也将进一步加强哈萨克斯坦与包括加拿大在内的世界各国伙伴之间的联系。”

最后，帕尔迪祝愿哈萨克斯坦即将举行的库鲁尔泰代表选举取得圆满成功。