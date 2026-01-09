哈萨克斯坦扩大产业支持政策，国内铁路运费最高补贴50%

据悉，相关部门对《促进哈萨克斯坦来源加工商品、工程和服务进入国内市场的国家产业激励措施实施细则》作出修订。根据新规，国内企业在境内通过铁路运输优先类商品时，可获得最高不超过运输费用50%的补偿，单个企业的补偿上限为1万倍按月计算指标（约4325万坚戈）。工业和建设部指出，此前哈萨克斯坦尚未对国内铁路运输提供类似国家补贴措施。

官方表示，该举措旨在降低生产企业的运输成本，提高哈萨克斯坦产品在国内市场的竞争力，并进一步推动本地化生产和“哈萨克斯坦含量”的增长。

与此同时，国家对产品国际认证费用的补偿额度提高了5倍。此前，认证费用补贴上限为3000倍按月计算指标，现已提高至1.5万倍按月计算指标（约6500万坚戈）。拥有国际认证将有助于哈萨克斯坦企业参与跨国机构招标，并扩大出口机会。

此外，政府还对《提升工业创新活动主体劳动生产率的国家产业激励措施实施细则》进行了修订，放宽了税收动态要求。新规规定，成立不满7年的企业不再适用“税收缴纳需逐年增长”的要求（此前为不满3年），这一调整更贴近新建生产项目达到设计产能的实际周期，也将使更多企业获得国家支持。

工业和建设部强调，此次政策调整的核心目标在于进一步强化对本国生产企业的国家支持力度，提升整体经济竞争力。

据介绍，负责实施相关国家产业激励措施的国家运营机构为哈工业出口中心（QazIndustry）。截至2025年底，该机构已向中小企业补偿相关费用超过14.36亿坚戈，约60家企业获得国家支持。

【编译：达娜】