加拿大教授：哈萨克斯坦应减少原料出口 加快发展深加工

这位学者认为，哈萨克斯坦当前工业发展的主要优先任务之一，是建立起能够将石油、铁矿石以及其他自然资源转化为成品的加工产业。

“必须为自然资源增加附加值。不要以原油形态直接出售，而是可以将其加工成石油化工产品。例如，应当把铁矿石炼成钢材，再将钢材加工成拖拉机、汽车、机车等产品。”阿尔金塔斯说。

他表示，如果首先着手建立通用的工业和机械制造基础，后续就能够为铁路、石化、能源以及其他行业生产所需的零部件和设备。

“机械制造是一个非常广泛的领域，其中包括工程技术的许多不同方向。如果开始生产机械产品，就有可能进一步制造列车、机车、拖拉机以及各种机械。因此，首先必须建立起通用的工业基础。”他说。

这位学者指出，企业可以从小型生产起步，再逐步扩大规模。他说，目前即使是一家仅拥有几台数控机床（CNC）和机器人系统的小型企业，也可以开始生产，向市场推出自己的首批产品，并在此基础上迅速扩大生产规模。

他还以中国和土耳其的经验为例进行了说明。教授说，1991年他首次前往中国时，当时中国的工业发展水平与现在相比要低得多。但经过长期、系统的规划，中国如今已经成为世界主要工业强国之一。

“中国政府制定一年期、五年期、十年期以及长期发展规划，并有序加以落实。正因为如此，中国取得了巨大的发展成就。”阿尔金塔斯说。

这位教授还以土耳其一家制造企业为例。据他介绍，这家企业24年前刚开始运营时，仅由一名工程师和一台机器组成。如今，该公司已经发展成为一家全球化制造企业，向欧洲、美国以及世界其他市场供应航空和喷气发动机零部件。公司目前拥有约1500名员工，其中500人为制造工程师。

阿尔金塔斯强调，哈萨克斯坦拥有丰富的自然资源，这为国家发展带来了巨大机遇。在他看来，如果将石油收入用于新技术和工业发展，可以使国家经济潜力得到数倍提升。

“哈萨克斯坦有来自石油的可观收入。如果能够将这些自然资源带来的收入转化为技术，国家就能够取得巨大的成就。但是，如果不把自然资源及其带来的资金转化为技术，而是将其消耗掉，这并不是一条正确的发展道路。”他说。

值得一提的是，哈萨克斯坦若想进一步发展制造业，不仅需要更加有效地利用自然资源，还必须进一步加强科学、商业与国家之间的联系。这是在纳扎尔巴耶夫大学举行的第23届国际制造研究大会上，与会学者共同表达的观点。