加拿大有哪些手段反制美国经济施压

（哈萨克国际通讯社讯）加拿大约70%的商品出口至美国。随着加拿大与其南部邻国——全球最大经济体美国之间的贸易争端不断升级，加拿大究竟掌握哪些能够对美国经济产生实际影响的反制手段，正受到越来越多关注。据英国广播公司（BBC）报道，加拿大在能源、关键矿产以及对美贸易等多个领域拥有可用于应对美国关税措施的筹码。

加拿大是美国26个州最大的出口市场，其中包括缅因州、密歇根州和威斯康星州。此外，在美国50个州中的45个州，加拿大均位列其前三大商品出口市场。这意味着加拿大总理马克·卡尼（Mark Carney）在贸易争端中拥有一定的回旋空间。

目前，卡尼政府正在制定具有针对性的反制措施，计划按照“美元对美元”的原则回应美国加征的关税。钢铁、乳制品、家用电器、农业设备、电子产品以及纸浆和造纸产品等都可能成为反制对象。不过，最终清单仍在制定之中。

民意调查显示，如果加拿大政府向美国作出重大让步，多数加拿大民众不会支持这一决定。

加拿大国内对美国总统特朗普持强硬立场的人士之一、安大略省省长道格·福特（Doug Ford）也支持这一立场。针对特朗普发出的加征关税威胁，福特曾以强硬措辞予以回应。

加拿大可以对美国施加经济压力的主要领域包括能源和关键矿产。

加拿大总理卡尼日前指出，加拿大向美国供应其大部分进口天然气和电力，同时美国进口原油中约60%来自加拿大。

“我认为，他们不会希望我们停止供应这些能源。”卡尼说。

目前，能源领域尚未被正式纳入加拿大正在考虑的反制措施范围。不过，一些政治人士已经公开表示，不排除使用这一手段的可能性。但加拿大各省领导人对此并未形成一致意见。

作为加拿大汽车工业中心，安大略省省长福特没有预测贸易争端最终会发展到何种程度，但表示正在考虑对出口美国的电力加收附加费。

2025年，他曾提出对所有出口美国的电力临时加收25%的附加费。安大略省政府当时估计，如果实施这一措施，将影响美国密歇根州、明尼苏达州和纽约州约150万户家庭和企业。

加拿大同时也是关键原材料的重要供应国，其中包括用于化肥生产的钾肥。加拿大是全球主要钾肥供应国之一。

“我倒想看看，没有我们的石油，特朗普怎么让汽车开起来；没有钾肥，又怎么种植蔬菜和水果。”福特日前表示，“特朗普总统低估了我们，这正是他犯下的最大错误。”

此外，加拿大还拥有丰富的锂、镍和石墨等关键矿产资源。

美国是加拿大矿产品出口的主要市场。因此，关键矿产同样被视为渥太华可以用来向华盛顿施加压力的重要筹码之一。

福特在这一问题上同样表达了强硬立场。他在接受美联社采访时表示，如果贸易争端进一步升级，美国将无法“从安大略省得到一粒沙子”。

据此前报道，美国总统特朗普计划对从加拿大进口的汽车征收50%的关税。