阿曼拟扩大在哈投资 深化矿业领域合作

（哈萨克国际通讯社讯）由阿曼投资局（Oman Investment Authority，OIA）主席、Solidcore Resources董事会主席阿卜杜勒萨拉姆·穆尔希迪率领的阿曼代表团日前访问Solidcore Resources在哈萨克斯坦的相关企业，并考察了克孜勒（Kyzyl）矿山及加工综合体。

阿曼政府全资拥有的Maaden International Investment基金目前持有Solidcore Resources 31.7%的股份，是该公司最大股东。

代表团成员还包括阿曼矿产开发公司（Minerals Development Oman，MDO）董事会主席哈米德·纳乌马尼和首席执行官马塔尔·巴迪。

MDO是Solidcore在阿曼哈比亚特（Khabiyat）铜金矿项目上的合资合作伙伴。该项目是双方在阿曼开展的首个国际联合地质勘探项目，相关协议于今年7月签署。

Фото: Solidcore Resources

访问期间，Solidcore管理层向阿曼代表团介绍了公司整体业务情况以及额尔齐斯水冶冶金厂项目的建设进展。

阿卜杜勒萨拉姆·穆尔希迪表示，Solidcore是阿曼在哈萨克斯坦具有代表性的重点投资项目，并强调稳定、可预期的监管环境对于长期投资合作的重要性。

- 我们将哈萨克斯坦视为长期战略伙伴。我们认为，在总统领导下形成的稳定、可预期的投资环境，以及政府为保护主权投资所作的努力，是长期合作的重要基础。我们将继续支持Solidcore发展，并扩大在哈萨克斯坦的投资。两国近期签署的投资合作协议，为发掘阿曼与哈萨克斯坦之间新的投资机会迈出了重要一步。 - 他说。

Фото: Solidcore Resources

阿曼代表团还考察了Solidcore旗下最大的克孜勒矿山。该矿山年产黄金约35万盎司，矿石平均品位约为每吨5克。

穆尔希迪表示，Solidcore在矿石加工和负责任采矿领域积累的专业经验，为双方未来在阿曼、海湾地区乃至非洲开展联合项目奠定了坚实基础。

他说，这些合作机会有望推动Solidcore进一步成长为一家国际化矿业企业，并充分发挥其技术能力、优质资产、公司治理体系和专业团队优势。