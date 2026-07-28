七大政党竞逐库鲁尔泰选举：聚焦经济、民生与改革，各自提出施政蓝图

（哈萨克国际通讯社讯）随着8月23日哈萨克斯坦库鲁尔泰选举竞选活动全面展开，参选的七个政党陆续公布竞选纲领，勾勒出未来数年的施政愿景。尽管各党普遍将经济增长、社会保障、医疗卫生和国家治理列为重点议题，但在发展理念、政策重点和改革路径上各具特色，反映出不同政治力量对国家未来发展的不同思考。

“公正党”：聚焦住房、就业与数字化转型

“公正党”（Adilet）公布了面向2031年的竞选纲领，提出七大战略目标和十项重点任务，强调以可量化的发展成果取代政治口号。

住房和社会保障是该党的核心议题之一。根据规划，该党希望将全国居民人均住房面积由目前的25平方米提高至30平方米，帮助约3万名居住在危旧住房中的居民改善居住条件，并完成37个长期停工的共有产权住宅项目。

医疗卫生方面，该党提出将全国居民平均预期寿命提高至77岁以上，加快医疗体系向疾病预防转型，并将心血管疾病死亡率至少降低5%。

基础设施现代化同样被列为重点任务。该党计划到2030年前，将95%的地方公路提升至国家标准，为97%的农村居民提供高速互联网服务，并投入13万亿坚戈用于升级8.6万公里公用基础设施管网，使设施老化率降至40%。

数字化发展也是其竞选纲领的重要组成部分。该党提出，将为至少500万名哈萨克斯坦民众提供人工智能培训，并把人工智能课程纳入中小学及高校教育体系。同时，纲领还建议加强财政纪律，将国家基金资金主要用于经总统批准的大型基础设施建设项目。

“光明道路”民主党：主张扩大议会监督权

“光明道路”民主党（Aq Jol）将民主治理、市场改革和强化议会职能作为竞选重点。

该党主张扩大库鲁尔泰监督权，包括赋予其开展议会调查和加强财政监督的权限，并提出由所有进入议会的政党组建联合政府。

经济政策方面，该党倡导进一步推进市场自由化，扩大市场竞争，减少政府干预，降低工业生产原材料进口关税，并向真正需要帮助的群体提供精准社会援助。

此外，该党还提出推进选举制度改革，加强反腐败建设，提高养老基金和医疗保险基金透明度，并进一步扶持本国制造业和高科技产业发展。

“乡村党”：打造现代农业体系

“乡村党”（Auyl）的竞选纲领几乎全部围绕农业和农村发展展开。

该党提出制定《粮食安全法》，全面修订农业和乡村发展相关法律，对《土地法典》进行改革，更公平地重新分配农业用地，并赋予农业劳动者特殊法律地位。

金融支持方面，该党建议成立100%国有农业银行，改善农业融资环境。同时提出取消大部分农业生产税费，对农业企业公用事业支出给予补贴，扩大出口扶持政策，并通过农业合作社建立国家统一采购体系。

改善农村生活质量也是该党重点内容，包括加强农村道路、天然气、高速互联网、医疗和教育基础设施建设，缩小城乡公共服务差距。

此外，该党还建议提高长期农村居民养老金，扩大农村居民受教育机会，加强对农村残疾人群体的支持，并为低收入家庭提供食品援助。

“巴伊塔克绿党”：把生态保护作为国家发展基础

“巴伊塔克绿党”（Baytaq）将生态环境保护作为整个竞选纲领的核心。

该党提出，应对大型工业企业开展独立环保审计，强制升级污染治理设施，在地方建立由居民、科学家和医疗专家共同参与的生态委员会，并进一步提高环境违法处罚力度。

在能源与资源管理方面，该党支持扩大可再生能源应用，推广电动汽车，加强水资源管理，并推动里海、巴尔喀什湖和咸海等重要生态系统修复。

除环保议题外，该党还倡导循环经济发展，提高社会福利和医疗投入，逐步实现高等教育免费，同时增加公共交通和城市绿地建设投入，推动城市可持续发展。

全国社会民主党：推动社会公平与民主改革

全国社会民主党（NSDP）将缩小社会贫富差距、完善民主制度和扩大社会保障作为主要目标。

经济方面，该党提出拆分垄断企业，对高收入群体实施累进税制，扩大劳动者权益保障，并逐步推行“四天工作制”，同时保持工资水平不变。

反腐败也是该党的重点方向，包括实现公共服务和政府采购全面数字化，建立各级财政预算公开制度，要求政府官员公开财产，并加强举报人保护机制。

与此同时，该党还主张进一步保障言论自由、集会自由和公平政治竞争，提升司法独立性，完善法治建设。

在经济治理方面，该党支持国家加强对战略产业监管，将非法私有化资产重新收归国有，并提出将医疗卫生支出提高至国内生产总值（GDP）的5%以上，实现公立高等教育免费。

此外，纲领还重点关注人工智能和数字权利发展，提出进一步改善残障人士社会融入，同时强调维护传统家庭价值观和哈萨克民族文化。

哈萨克斯坦人民党：打造“斯堪的纳维亚式社会主义”

哈萨克斯坦人民党（PPK）提出建设具有“斯堪的纳维亚社会主义”特色的发展模式，将左翼经济理念与完善社会保障体系相结合。

该党围绕体面就业、劳动者权益、机会平等、全民医疗和教育、保障性住房以及创业扶持等十项重点任务制定竞选纲领。

文化领域，该党提出进一步推广哈萨克语，保护民族文化遗产，支持文学、电影和艺术事业发展，增强国家凝聚力。

此外，该党还主张加强法治建设，提升政府预算公开透明度，提高网络安全水平，并推动现代基础设施建设和区域协调发展，赋予地方政府更多财政自主权，同时扩大边境地区互联网覆盖。

经济方面，该党提出提高居民工资中位数，创造更多稳定就业岗位，扶持本国产业发展，改善企业融资环境，完善数字基础设施，并建设本国人工智能技术和数据中心。

外交方面，该党强调维护国家主权，同时依托跨里海国际运输走廊加强区域互联互通。

Respublica党：强调国家安全与社会包容

Respublica党将竞选纲领概括为四大支柱——“富裕公民”“责任社会”“高效政府”和“安全国家”。

该党提出提高居民收入，扶持本国制造业，提升政府治理效率，加强公共安全建设。

在社会政策方面，该党重点关注残障人士权益，希望借助数字技术和人工智能扩大其在教育、就业和公共服务领域的机会，并建立无障碍设施评估制度，为照护人员提供税收优惠，提高劳动安全标准，加大对重大工业事故责任企业的追责力度。

该党认为，长期经济增长和社会稳定必须建立在完善的国家安全体系基础之上。因此，纲领提出进一步提升粮食自给能力，提高水资源利用效率，并建设更加稳定、可持续的能源体系，增强国家整体韧性。

七党角逐145个席位

目前，哈萨克斯坦七个政党均已正式启动库鲁尔泰选举竞选活动，争夺代表机构145个席位。

根据中央选举委员会公布的时间表，本届库鲁尔泰选举竞选活动已于7月23日18时01分正式开始，并将持续至投票日前夕。届时，各政党将围绕各自施政理念展开全面竞选，争取选民支持。