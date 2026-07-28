欧亚大陆交通版图重构：3450亿美元投资如何改变中亚互联互通格局？

欧亚交通网络投资创历史新高

欧亚开发银行近日更新了《欧亚交通网络项目观测平台》（Observatory of the Eurasian Transport Network Projects）。这是一个汇集欧亚13个国家交通运输走廊建设项目的数字化平台，通过公开信息持续跟踪区域交通基础设施发展情况。

数据显示，截至2026年7月1日，平台共收录402个正在实施或规划中的交通基础设施项目，总投资额达到3450亿美元。过去一年，欧亚地区新开工10个项目，总投资约100亿美元，同时新增70个项目，投资规模约740亿美元。

此外，目前仍有约1000亿美元规模的交通项目尚未启动，意味着欧亚地区未来仍将保持较大的基础设施投资需求。

欧亚开发银行认为，交通基础设施仍是未来数十年欧亚地区最重要的发展方向之一。

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铁路建设成为最大投资领域

按运输方式划分，铁路建设占据整个投资组合的最大比重，计划投资接近1500亿美元，占全部项目投资额的42.8%。

报告认为，铁路网络不仅承担着跨境货运的重要功能，也将成为推动欧亚经济增长的重要引擎。

目前，超过62%的投资已进入项目实施阶段，9%的资金用于项目前期设计和文件准备阶段，其余29%则处于规划阶段。

中亚成为增长最快地区之一

近年来，中亚交通基础设施建设明显提速。

数据显示，中亚地区目前共有114个交通项目正在实施或规划，总投资规模超过717.5亿美元，占整个欧亚交通网络投资总额的21%以上。

仅2025年，中亚地区便有总投资超过60亿美元的交通基础设施项目投入运营。

其中，哈萨克斯坦完成了多斯特克—莫因特铁路现代化改造项目；土库曼斯坦建成阿什哈巴德—马雷—土库曼纳巴德高速公路，以及国际南北运输走廊（土库曼巴希—加拉博加兹）路段；吉尔吉斯斯坦建成科克阿尔特隧道；塔吉克斯坦完成奥比加尔姆—努罗博德公路部分路段建设；乌兹别克斯坦则完成布哈拉—乌尔根奇—希瓦铁路电气化改造，并开通高速客运列车。

Фото: calculations by EDB analysts

从投资结构来看，公路建设仍是中亚地区最大的投资方向，占全部投资的近56%；铁路项目占29.8%。

在区域运输走廊中，TRACECA国际运输走廊（包括跨里海国际运输走廊，即“中间走廊”）获得投资最多，累计达到428亿美元。

值得注意的是，中亚交通网络投资高度集中，投资规模最大的10个项目占整个地区投资总额的42%。

其中，哈萨克斯坦占中亚地区交通基础设施投资总额的45%以上，是区域内最大的投资目的地。

俄罗斯仍是最大投资国

从国家分布来看，俄罗斯依然是欧亚交通网络建设的最大投资国。

目前，俄罗斯相关交通项目投资总额达到2252亿美元，占整个欧亚地区交通基础设施投资的65.3%。

在欧亚交通网络投资规模最大的十大项目中，有八个位于俄罗斯境内。

其中，俄罗斯铁路公司东部铁路运营区现代化升级工程，是整个欧亚地区投资规模最大的交通基础设施项目。

与此同时，北部欧亚运输走廊仍是资金投入最多的国际运输通道，累计投资约848亿美元。

Фото: calculations by EDB analysts

国际南北运输走廊（INSTC）的建设投资预计达到528亿美元（未包括莫斯科—圣彼得堡高速铁路项目）。

民间资本和国际金融机构参与度持续提高

报告显示，欧亚地区交通基础设施建设正吸引越来越多社会资本参与。

目前，402个项目中已有123个引入私人资本，其中近一半集中于仓储和物流基础设施领域。

此外，还有27个项目计划通过政府和社会资本合作（PPP）模式实施，其中包括8个跨境PPP项目。

国际开发金融机构的作用也不断增强。

目前已有48个项目获得国际开发银行等国际金融机构支持，另有29个规划项目计划申请主权或非主权融资。

报告指出，越来越多国际金融机构和私人投资者参与交通项目建设，反映出欧亚地区交通规划协同和区域合作的重要性正在不断提升。

中国持续扩大在中亚交通领域参与度

近年来，中国参与中亚交通基础设施建设的力度持续增强。

报告显示，目前中亚地区已有20多个交通项目获得中国参与，相关项目总投资规模已超过120亿美元，其中来自中国的融资超过70亿美元。

中国参与方式涵盖贷款、无偿援助、直接投资以及工程建设等多个领域。

多数项目属于共建“一带一路”倡议框架下的重要合作项目。

其中，中国参与规模最大的项目是中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目，被认为将进一步提升中亚地区跨境运输能力。

到2035年中亚将形成更加完善的交通网络

欧亚开发银行管理委员会副主席兼首席经济学家叶夫根尼·维诺库罗夫表示，目前欧亚地区正从以单个交通项目为主的发展模式，逐步迈向由东西向和南北向运输走廊共同组成的一体化交通网络。

他表示，跨境交通合作项目正在不断增加，中亚地区基础设施建设尤为活跃。预计到2035年，中亚地区将规划或实施114个交通项目，总投资约720亿美元。

他说，这一系列大型基础设施建设不仅将进一步促进区域贸易和旅游业发展，也将显著提升内陆国家之间的人员往来和物流运输效率。

欧亚交通网络建设进入协同发展新阶段

欧亚开发银行认为，国家财政仍是交通基础设施建设最主要的资金来源，目前占全部项目投资总额的62%以上。

与此同时，随着国际金融机构、私人资本以及跨国合作不断深化，欧亚交通网络建设正逐步进入更加开放、多元和协同发展的新阶段。

未来，伴随跨里海国际运输走廊、国际南北运输走廊以及中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路等重点项目持续推进，欧亚大陆交通互联互通水平有望进一步提升，并不断巩固欧亚地区连接亚洲、欧洲和中东的重要国际交通枢纽地位。