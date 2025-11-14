研究：世界最大南象海豹繁殖种群或因禽流感减半

论文作者认为，这些损失可能会减少南象海豹存活幼崽数量，威胁南乔治亚岛上繁殖种群的安全。

该论文介绍，南乔治亚岛位于南大西洋，1995年最后一次南象海豹种群统计显示，其数量约占全球繁殖种群的54%。HPAIV曾导致南美洲海洋哺乳动物和海鸟大规模死亡，其中阿根廷瓦尔德斯半岛雌性象海豹数量锐减67%。2023年，病毒蔓延到了南乔治亚岛。

论文第一作者和通讯作者、英国南极调查局Connor. C. G. Bamford与同事及合作者一起，使用2022到2024年繁殖季节于三处海滩(圣安德鲁斯湾、猎狗湾和戈尔德湾)采集的航拍影像，监测南乔治亚岛的繁殖南象海豹种群。

他们将总计占岛上南象海豹1995年统计数量15.6%的这些种群，与1958年-2022年的长期平均统计数据进行比较，发现2024年南乔治亚岛雌性南象海豹估计数量较长期均值下降33.7%，2022年-2024年间三处特定海滩繁殖雌性数量下降47%。推及全岛种群，论文作者估计2024年繁殖季节约有5.3万头雌性南象海豹消失。他们指出，这个种群损失规模与2023年瓦尔德斯半岛的禽流感疫情相当。

论文作者研究推测，HPAIV直接导致幼崽死亡造成的南象海豹种群损失，可能会因雌性生理压力过大而进一步加剧，因此可能会过早抛弃幼崽，而这种遗弃会对种群规模造成长期影响。他们建议长期持续监测繁殖种群，评估HPAIV对南乔治亚岛南象海豹种群健康的长期影响。