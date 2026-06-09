各大自然保护区游客数量持续增长 去年达370万人次

据统计，2024年共有280万人次到访国家自然保护区，而这一数字在2025年增至370万人次，增加近90万人次。目前，国家公园仍是生态旅游的核心承载地，园内共设有179条旅游线路和42条生态步道。

此外，为落实国家元首提出的“清洁哈萨克斯坦”倡议，相关部门正在全国范围内推进“清洁旅游”项目，旨在推广科学分类和规范处理废弃物的环保理念。该项目在恰伦峡谷和阔勒赛湖国家公园试点实施后，已进一步推广至伊犁—阿拉套山、阿勒腾耶米勒、卡尔卡拉勒、赛兰—欧盖姆、科克舍套、巴彦阿吾勒以及布拉拜国家公园。