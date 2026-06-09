各大自然保护区游客数量持续增长 去年达370万人次
（哈萨克国际通讯社讯）9日，哈萨克斯坦生态与自然资源部部长叶尔兰·尼桑巴耶夫在政府会议上表示，国内各类自然保护区的吸引力正在持续增强，国内外游客对生态旅游的关注度明显提升。
据统计，2024年共有280万人次到访国家自然保护区，而这一数字在2025年增至370万人次，增加近90万人次。目前，国家公园仍是生态旅游的核心承载地，园内共设有179条旅游线路和42条生态步道。
此外，为落实国家元首提出的“清洁哈萨克斯坦”倡议，相关部门正在全国范围内推进“清洁旅游”项目，旨在推广科学分类和规范处理废弃物的环保理念。该项目在恰伦峡谷和阔勒赛湖国家公园试点实施后，已进一步推广至伊犁—阿拉套山、阿勒腾耶米勒、卡尔卡拉勒、赛兰—欧盖姆、科克舍套、巴彦阿吾勒以及布拉拜国家公园。
—在“清洁旅游”项目框架下，我们已增设179个垃圾分类专用集装箱和81个普通垃圾桶，安装170块环保宣传标识，并投放7台智能垃圾回收设备。同时，为引导游客参与环境保护，我们向入园游客免费提供可降解垃圾袋，鼓励其自行收集并带走产生的废弃物。今年，该项目还将进一步扩展至卡通—卡拉盖、布依拉套、乌勒套、准噶尔—阿拉套山以及塔尔巴哈台国家公园，-尼桑巴耶夫强调。