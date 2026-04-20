哈印计划扩大航权合作 进一步增加往返航班频次

会议期间，哈萨克斯坦交通部民航委员会主席萨勒塔纳特·托姆皮耶娃与印度常驻国际民航组织代表安舒马利·拉斯托吉举行了会晤。哈萨克斯坦常驻国际民航组织代表提穆尔·特列艮诺夫也出席了此次会谈。

双方讨论了民航领域双边合作的现状及发展前景，并重点就扩大航线规模交换了意见。

—哈印两国现有的法律协议框架为航空运输的发展奠定了坚实基础。哈萨克斯坦航空公司已准备好进一步拓展航线版图，包括开辟新航点及增加现有航班频次。我们坚信，空中交通的进一步扩张将为两国的经贸往来及旅游合作注入强劲动力，-托姆皮耶娃表示。

目前，哈萨克斯坦阿斯塔纳航空（Air Astana）在哈印航线上运营着两条主要航线：阿拉木图—德里航线，每周13班；阿拉木图—孟买航线，每周3班。

谈判结束时，双方重申了进一步巩固合作、发展稳定交通联动的共同意愿。

哈印两国航空联系的扩大将显著增强双边纽带，并为经济合作开辟新的机遇。

资料显示，哈萨克斯坦与印度政府间的民用航空服务协议于1993年9月10日签署，并于1998年12月10日正式核准。此外，根据2015年10月19日签署的谅解备忘录，双方指定承运人每周可执行多达21班定期航班。

【编译：阿遥】