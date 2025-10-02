托卡耶夫提议变更数字桥论坛的名称 凸显AI技术核心地位

国家元首强调，AI不仅是当今现实，更是未来人类发展的关键方向，呼吁通过国际合作负责任地运用技术，造福全人类。

托卡耶夫指出，全球正站在AI未来的十字路口：

“AI带来无限可能，但也伴随着重大挑战。我们的未来取决于能否携手应对这些挑战。”

他表示，AI已成为不可逆转的趋势，将在未来数年深刻影响人类社会的进步。为此，他提议将论坛更名为“AI Bridge”，以更好地反映其使命：作为科技巨头、初创企业、商界、学术界、政府与公民之间的桥梁，促进全球AI领域的协作与创新。

总统强调，尽管名称变更，论坛的核心目标不变：

“AI Bridge将继续作为独特平台，连接各方，推动技术服务于人类福祉。”

他表示，新定位将为国际合作注入新动力，助力哈萨克斯坦高效利用AI技术，服务国家发展与人民利益。

本届论坛以“Generative Nation”为主题，吸引了全球科技领袖出席。为期数天的论坛将涵盖AI、区块链、教育科技等领域，活动包括Alem.ai国际人工智能中心开幕、创业大赛、技术展及Digital Bridge Awards颁奖典礼等。

【编译：木合塔尔·木拉提】