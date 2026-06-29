“阿克詹”：阿斯塔纳的新象征

（哈萨克国际通讯社讯）在不少人眼中，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫马厩中的白色母马驹“阿克詹”（Ақжан），正逐渐成为阿斯塔纳新的城市象征。这匹毛色罕见的浅白色小马驹，如今在首都周边几乎难觅同类。凭借稀有的毛色和独特的气质，这匹总统钟爱的骏马已成为社交媒体上的“宠儿”。

哈萨克草原上从不缺少传奇名驹。驱车从阿斯塔纳前往科克舍套途中，人们首先映入眼帘的便是著名赛马“库拉格尔”（Құлагер）的雕像。沿着这些草原传奇的脉络，出生于萨雷阿尔卡草原腹地的“阿克詹”，似乎也注定将书写属于自己的故事。

据了解，浅白色毛发在阿哈尔捷金马（Ақалтеке）品种中占比不足3%。出生于2025年3月30日的“阿克詹”，宛如童话中的神驹，其梦幻般的毛色仿佛出自幻想画家的笔下。自古以来，哈萨克人便将这种浅白色骏马视为天赐吉兆和传递福音的祥瑞之物。

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和所有外形出众的骏马一样，“阿克詹”或许会让人联想到贵族的坐骑以及奢华与尊贵的象征。然而，它在总统马厩中的意义远不止于观赏或繁育价值，而是承载着更深层次的精神使命。

在某种意义上，“阿克詹”的形象为哈萨克斯坦当代审美和“保持心灵纯净”的理念赋予了新的内涵，并传递着责任与文明的价值观。这些深层寓意，也正是它被视为阿斯塔纳象征的重要原因。在这匹俊美的骏马身上，辽阔草原的历史记忆与现代都市形象实现了和谐交融。

城市规划专家阿迪娅·卡尔瑟别克（Әдия Қарсыбек）表示：

“凝聚阿斯塔纳市民的，不应只有繁忙生活中的现实利益，历史与传统等情感纽带同样重要。这种精神联系能够让人们对城市产生更持久的归属感和认同感。”

她认为，世界上许多大型城市都拥有自己的非官方象征，而这些象征最重要的一点在于，它们并非人为刻意打造，更不是自上而下强加于人，而是在长期发展过程中，由当地居民自发认同和塑造形成的。

既熟悉又新奇的形象

尽管“阿克詹”是一种罕见的文化现象，但它的形象却能够被公众轻易理解和接受。

“阿克詹”不仅是从苍穹降临大草原的神骏，更成为以公民责任和理性精神为支柱的现代哈萨克斯坦的隐喻。

对于许多哈萨克斯坦人向往的生活方式而言，“阿克詹”这一纯净无瑕的名字与其精神内涵可谓恰如其分。

通过社交媒体自发形成的“阿克詹”形象，也自然融入了阿斯塔纳作为天地交汇之城的独特建筑景观之中。

Фото: Akorda

一个心灵纯净的居民或游客，不会随意污染环境，不会攀折绿植、践踏花草，也不会对周围的一切漠不关心。一旦感受到这种纯净的精神力量，人们便很难再回到过去那些不文明的习惯之中。

阿迪娅·卡尔瑟别克指出：

“理解并感受自己生活空间所承载的价值观，对每个人而言都十分重要，这正是城市符号存在的意义。集体记忆是文化的源头。一座城市令人热爱的，不仅是高楼和华美建筑，更是那些美好的回忆、动人的形象，以及虽近乎传说却又真实可感的故事。”

在哈萨克人的历史中，马匹曾在民族失去自由的年代给予人们精神上的自由。然而，自由从来不意味着随心所欲、毫无约束。

Фото: Akorda

哈萨克人长期与马为伴，通过观察马匹的神态和情绪来理解它们，并深知真正自由的源泉是责任。每一位善于驯马的驯马师，都能凭借直觉判断何时应放松缰绳、何时应适度掌控。

因此，哈萨克人给马戴上辔头，并不是为了剥夺其自由，而是将其视为驰骋草原的伙伴。同样，当城市居民与管理者、国家与公民之间建立起这样的和谐关系时，真正的信任才能得以形成。

Фото: Akorda

如果哈萨克斯坦希望以全新的国家品牌形象走向世界，那么“阿克詹”无疑可以成为其中的重要组成部分。因为人们对“阿克詹”的喜爱，蕴含着对过去的敬意和对未来的期待，也体现着“先净化心灵，再净化身边环境”的价值追求。

归根结底，“阿克詹”浅白色的身影，是连接历史荣光与未来成就的一座鲜活桥梁。只要哈萨克民族胸中仍怀有对骏马的热爱，人们对自由与勇毅的向往就永远不会消失。